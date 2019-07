Pyongyang qualifica compra de F-35 por Seul de ‘extremamente perigosa’

A aquisição pela Coreia do Sul de caças americanos F-35 forçará o vizinho do Norte a desenvolver e testar “armamentos especiais” para destruir as novas armas, comunicou mídia, informa a Sputnik.

Numa declaração feita nesta quinta-feira (11) pela agência de notícias estatal norte-coreana KCNA, um director de pesquisa política anónimo no Instituto de Estudos Americanos, do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, disse que as autoridades sul-coreanas são “insolentes e lamentáveis” por “falarem alto e bom som sobre reconciliação e cooperação entre o Norte e o Sul” e, ao mesmo tempo, comprarem mais armas dos Estados Unidos.

“Não há espaço para dúvidas de que a entrega dos F-35A, que também são chamados de ‘arma letal invisível’, visa garantir a supremacia militar sobre os países vizinhos na região e, especialmente, abrir uma ‘porta’ para invadir o Norte em situações de emergência na península Coreana”, disse a declaração, comunica Reuters.

Pyongyang criticou a aquisição militar de Seul e a classificou de “acção extremamente perigosa que irá desencadear uma reacção” norte-coreana.

“Nós [Pyongyang] não temos outra escolha senão desenvolver e testar armamentos especiais para destruir completamente as armas letais reforçadas na Coreia do Sul”, continuou a fonte.

A fonte anónima ainda aconselha as autoridades sul-coreanas a “tomarem juízo antes que seja tarde demais”, e a perderem as “ilusões absurdas de que haverá uma oportunidade de melhorar as relações intercoreanas se seguirem os passos dos Estados Unidos”.

Previsões de entrega dos F-35

Em Junho, o líder sul-coreano Moon Jae-in foi deixado à margem de uma reunião entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente dos EUA, Donald Trump, na fronteira intercoreana, e houve poucos sinais de que as relações tenham melhorado.

Em Março, a Coreia do Sul recebeu os dois primeiros aviões F-35 e está previsto que receba mais até o final deste ano. No total, o país concordou em comprar 40 caças deste modelo, devendo receber o último em 2021.