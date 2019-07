PR acredita novo embaixador da República da Coreia

O Presidente da República, João Lourenço, acreditou nesta quinta-feira, em Luanda, o novo representante diplomático da República da Coreia em Angola, Kim Chang-Sak.

A cerimónia protocolar, decorrida no Palácio Presidencial, formaliza o início de funções do embaixador Kim Chang-Sak junto do Estado angolano.

Formado em Relações Internacionais, o diplomata coreano também responde pelos interesses do seu país junto das autoridades da República da Namíbia.

Já exerceu funções idênticas no Canadá, Costa Rica, Federação Russa, Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e Portugal.

Em declarações à imprensa no final da cerimónia, Kin Chang-Sak defendeu o incremento das relações entre os dois Estados, no âmbito da diversificação da economia nacional.

Segundo a Angop, as relações entre os dois países datam desde a independência de Angola a 11 de Novembro de 1975. As partes cooperam nos domínios da saúde, construção e informação tecnológica.