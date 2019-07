“O Sucesso a um passo” de Januário Guimarães chega a Luanda

Diniz Kapapelo | Portal de Angola

Depois do lançamento da obra, dia 14 de Junho, em Lisboa- Portugal, o Docente Universitário e Escritor, Januário Guimarães apresenta, dia 12 de Julho, pelas 17h00, na casa das artes, em Luanda, a obra, “O sucesso a um Passo”.

De acordo com uma nota chegada à Redacção do Portal de Angola, trata-se de um compêndio de vários temas, sobre o desenvolvimento psíco-emocional e o estímulo para a satisfação do indivíduo, onde o escritor procurou reunir diferentes temas de formas a ajudar o leitor a encontrar o caminho para o almejado sucesso, dentro e fora da sua empresa.

Para o escritor, “o indivíduo não precisa muito para alcançar o sucesso, basta uma mudança de atitudes e comportamento com foco nos objectivos”, lembra.

A obra encontra-se já disponível em Angola, ao preço de 10.000,00 Kwanzas e Portugal sendo que, posteriormente irá ser disponibilizada para outros mercados da CPLP.

Sobre o Autor

Januário de Almeida Guimarães, nasceu em Luanda, tem um MBA em Auditoria e Controladoria, Pós-graduado em Gestão e Liderança, Master Executive Tourism, Especialista em Gestão da Qualidade de Atendimento e Graduado em Turismo. É, igualmente funcionário público.