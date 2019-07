Jovens disponibilizam Portal para freelancer

De acordo com uma nota a que o Portal de Angola teve acesso, “O Freela” é um Website onde vários profissionais autónomos estão cadastrados a procura de trabalho. Por outro lado, segue a nota, existe o empregador que procura alguém para fazer um determinado trabalho.

Ambos estão cadastrados no Freela. O Empregador publica serviços que ele precisa desenvolver, Ex.Um Website, um Blog, Um Logotipo, Uma identidade de marca, Um sofware para computador ou mesmo um desenho.

Por Outro lado está o Freelancer que procura por trabalhos na sua área de actuação e precisa ganhar dinheiro com o Freela.

O Website foi lançado a pensar no mercado Angolano. O Desemprego de muitos jovens profissionais que não estão integrados nas empresas.

O Angolano tem Agora essa oportunidade. Com o Freela o Angolano terá sempre trabalho e muito dinheiro em sua conta no final do mês sem precisar ser empregado. Um Freelancer pode desenvolver vários trabalhos em simultâneo conforme a sua capacidade desde que cumpra os prazos acordados com o seu cliente.

Podem encontrar mais detalhes de como usar o em: Freela.co.ao. Mais detalhes consultar o Website: https://freela.co.ao