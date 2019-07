Igreja Tocoista realiza conferência internacional

A realização da Conferência Internacional a ter lugar, em Luanda, de 25 a 27 do corrente mês, constitui destaque das comemorações do 70º aniversário da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo (Tocoista), cujas jornadas iniciaram a 22 de Maio, deste ano.

Esta informação foi prestada hoje, quarta-feira, à Angop, em Luanda, pelo líder dessa congregação religiosa, bispo Afonso Nunes, para apresentar o programa de actividades do 70º aniversário da igreja, que vai decorrer até ao dia 28 deste mês.

A conferência, precisou, terá lugar no Centro Cultural Agostinho Neto em Catete, município de Icolo e Bengo, contará com prelectores nacionais, dos Estados Unidos da América (EUA) e do Brasil.

Fez saber que a conferência tem o objectivo de homenagear o profeta Simão Gonçalves Toco, no âmbito dos 70 anos da sua missão, abordar o percurso histórico da igreja e sua contribuição no despertar da consciência nacional, bem como tornar as celebrações da data num evento fraterno, visando consolidar a fé e a fraternidade cristã.

Acrescentou que a actividade tem ainda o propósito de proporcionar um ambiente aberto da renovação do conhecimento, exaltar o perfil do profeta Simão Gonçalves Toco e da igreja na divulgação e promoção do evangelho.

Informou que constam igualmente do programa de actividades, a inauguração da filial da Rádio Tocoista no dia 22 de Julho na cidade do Waco-Cungo, município da Cela, província do Cuanza Sul.

Referiu que esta iniciativa visa expandir a acção da igreja Tocoísta no sul de Angola visto que a mesma em Luanda apenas difunde em frequência modelada.

Questionado sobre o processo de reconciliação em curso na igreja, salientou que foi criada uma comissão que está a trabalhar neste processo que considera longo e paulatino.

“Foram dados passos significativos desde o ano 2000, altura em que assumi a liderança da igreja e as portas estão abertas para todos os fiéis desavindos”, ressaltou.

Durante a conferência, os participantes vão abordar questões como “O Espírito Santo como guia e força consoladora”, “Efusão do Espírito Santo em África, consequências e implicações, “ A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo e o Espírito Santo, um caso particular”, entre outros temas.

A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo foi relembrada a 26 de Julho de 1949 pelo profeta Simão Gonçalves Toco é reconhecida pelo Estado angolano, estando implantada em cerca de 40 países de África, Europa, América e Ásia.