Idoso enforca-se nos Gambos

Um homem de 76 anos de idade foi encontrado morto no interior da sua residência, na localidade do Lueque, município dos Gambos, província da Huíla, no que se pressupõe ser suicídio por enforcamento, informou hoje (quinta-feira) o porta-voz do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, 3º sub-chefe Inocêncio Hungulo.

De acordo com a Angop, o corpo do ancião foi encontrado terça-feira no interior da sua residência, pendurado a uma corda amarrada a um varão que suporta a cobertura da casa.

Ainda no mesmo período, o porta-voz referiu que foi resgatado o cadáver de uma cidadã de 43 anos de idade, morta por afogamento no interior de uma cacimba, no bairro 11 de Novembro, município da Matala.

Fez saber que ambos casos estão sob investigação para se apurar as circunstâncias das duas mortes.