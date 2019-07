Globo Dikulo e Companhia de Moçambique assinam acordos

Um acordo de cooperação, para o reforço de intercâmbio e parcerias de projectos em artes cénicas, foi assinado, hoje (quinta-feira), entre a Globo Dikulo, de Angola, e a Companhia de Teatro de Moçambique.

O acto de assinatura, escreve Angop, aconteceu no Animart, município do Cazenga, em Luanda, durante a realização da 14ª Edição do Festival Internacional de Teatro (Festeca 2019), onde participam o Brasil, a África do Sul, Moçambique, Portugal, Cabo Verde e Angola.

Na ocasião, a directora do Centro Recreativo e Artístico de Maputo, Givigliola Zacar, disse que o acordo vai reforçar a parceria a nível do teatro entre Angola e Moçambique, o que é uma conquista importante, já que não existe uma rede teatral entre os países africanos de língua portuguesa.

A actriz moçambicana considera que o teatro é uma ponte para maior aproximação dos povos, porque para além da troca e partilha de experiências, existe espaço para outro tipo de relações bilaterais.

O intercâmbio, prosseguiu, começa nas relações culturais com a troca de impressões entre as partes, depois evolui para o campo económico e político.

A brasileira, Micheli Lomba, do Colectivo Delimitada de S. Paulo, enalteceu o Festeca, por ser um festival de teatro de referência em África e por acolher grupos de diferentes países para compartilhar saberes do teatro, arte e educação.

O dia de hoje está reservado a exibição de peças teatrais da companhia Ikondo Ikuta, intitulada ” Promessas ao vento” (província de Cabinda), e dos grupos Arcos Íris – “Jinga Senhoras d’Angola” e Ndokuenu – “Matumbisse de ouro” ( de Luanda).