CAN2019: Nigéria ultrapassa África do Sul e está nas meias-finais

A Nigéria venceu a África do Sul por 2-1, em jogo a contar para os quartos de final do Campeonato Africano das Nações.

Os bafana bafana estavam a ser uma das sensações da prova após eliminarem o anfitrião Egipto na ronda anterior.

Segundo explica Angop, Hukweze (27’) colocou as super águias na frente, mas Zungu (71’) respondeu com o empate para a África do Sul. Foi já nos minutos finais que Troost-Ekong (89’) selou o triunfo nigeriano.

Com este resultado, a Nigéria carimba a presença nas meias-finais, onde vai defrontar o vencedor do encontro entre a Costa do Marfim e a Argélia.