Apple prepara ‘revolução’ no design do iPhone em 2020

Acredita-se que a empresa pode vir a apostar numa nova versão do sensor de impressões digitais Touch ID. O sistema de reconhecimento facial Face ID ficaria de fora.

De acordo com o Tecnologia ao minuto, o analista Ming-Chi Kuo tornou-se conhecido pelas suas previsões verosímeis relacionadas com a Apple e a mais recente volta a despertar curiosidade. Numa nota enviada aos investidores, Kuo aponta que a Apple pretende reduzir a moldura de ecrã do iPhone, planeado lançar um smartphone com ecrã completo na face frontal em 2020.

Uma das consequências deste aumento do tamanho de ecrã pode ser a remoção do sistema de reconhecimento facial Face ID, que atualmente se encontra integrado no entalhe no topo do ecrã dos iPhones.

Esta remoção pode ser acompanhada por uma nova aposta no sensor de impressões digitais Touch ID, que surgirá integrado no ecrã dos próximos iPones. Kuo indica que a mudança do Face ID para o Touch ID poderá dar-se em 2021.

A possibilidade de a Apple lançar iPhones com um ecrã a ocupar toda a face frontal é verosímil, até porque outras fabricantes já têm dispositivos com este tipo de design.