Angola defronta Guiné nos ‘quartos’ do Afrobasket sub-16

A selecção nacional de basquetebol masculino em sub-16 defronta, sexta-feira (dia 12) a sua congénere da Guiné Conacry, em partida dos quartos-de-final do Afrobasket da categoria que decorre na Cidade da Praia, em Cabo Verde.

Segundo informa Angop, Angola apurou-se à etapa seguinte da competição na terceira posição do grupo A, com seis pontos, fruto da vitória (69-56) sobre a selecção anfitriã, na quarta e última partida da primeira fase, na noite desta quarta-feira, relegando os donos da “casa” para o quarto posto da série.

As selecções da Argélia e Cote d’Ivoire, últimas classificadas dos grupos A e B, respectivamente, ficam de fora da prova.

Em quatro partidas, a equipa tecnicamente orientada por Walter Costa obteve duas vitórias e igual número de derrotas, converteu 260 pontos e sofreu 285, tendo saldo negativo de 25.

O cinco nacional começou por perder frente ao Egipto (61-86) na primeira jornada, ganhou a Argélia (73-53) na segunda, voltou a ser derrotado na terceira ronda, desta pela Nigéria (57-90), e acabou por vencer Cabo Verde (69-56) na quarta e última jornada, mantendo-se na luta para melhorar a quarta posição alcançada na sua última presença em 2015, em Bamako (Mali), visto que falhou a edição 2017, nas Ilhas Maurícias. Angola foi campeã da categoria em 2013, no Madagáscar.

Eis os jogos dos quartos-de-final:

Angola-Guiné

Mali-Cabo Verde

Nigéria-Tunísia

Egipto-Rwanda

As meias-finais acontecem sábado (13) e a final no dia seguinte. O Mali é o detentor do troféu.