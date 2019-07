Andebol: Petro inicia com vitória defesa do título

Angop

O Petro de Luanda venceu nesta quarta-feira a Marinha de Guerra, por 35-19, em jogo da primeira jornada do Campeonato Nacional feminino de andebol, iniciando da melhor maneira a defesa do título da edição passada.

A prova que decorre no Pavilhão da Cidadela, em Luanda, em simultâneo com a masculina, abriu esta manhã apenas com jogos da classe feminina.

Defrontaram-se ainda, ASA/Atlético do Namibe, 31-18 (série B), Progresso Associação do Sambizanga/Maculusso, 15-20 (série A) e GD 1º de Agosto/1º de Agosto, 26-24 (série B).

Quinta-feira, com início às 9 horas, defrontam-se para a segunda jornada em feminino: Atlético do Namibe/1º de Agosto (série B), Maculusso/Petro de Luanda (série A), Electro do Lobito/ASA (série B) e CPP do Lobito/Progresso do Sambizanga (série A).

Em masculino será disputado a 1ª jornada com o Petro de Luanda a defrontar o GD Joyce de Cabinda, no único confronto do dia na classe.

A prova feminina conta com a participação de dez equipas divididas em duas séries (A e B), e jogam no sistema de todos contra todos a uma volta. A segunda fase terá meias-finais e final, a melhor de três.

Serão apuradas para as meias-finais as quatro primeiras classificadas, enquanto à final decorrerá em “play-off”, a melhor de três jogos.

Já em masculino, conta-se com a participação de seis equipas, a disputarem em sistema de todos contra todos a uma volta.

O Petro de Luanda é o detentor do título em feminino e o 1º de Agosto em masculino.