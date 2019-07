Acidente de viação com Retroescavadora deixa criança morta no Uíge

Uma criança de 12 anos morreu quarta-feira, no troço da estrada que liga os municípios do Uíge a Mucaba, na zona do bairro Ana Candande, depois que uma máquina retroescavadora desviou-se e invadiu a barraca onde se encontrava.

De acordo com o avó do falecido, Rodrigues David, presume-se que o tractor tenha perdido os travões e embatido contra a barraca onde se encontrava o menor que controlava os produtos que a mãe vendia, já que a mesma se encontrava ausente do local no momento.

O corpo da criança foi levado pela Polícia Nacional a morgue do hospital provincial do Uíge.

O infractor encontra-se em fuga e a Polícia Nacional garante trabalhar para esclarecer as causas reais do acidente e responsabilizar o motorista.