UNITA reitera realização de autárquicas em todo país

Angop

O Comité Provincial da Unita no Uíge, reunido na sua IX reunião ordinária reiterou, ontem, terça-feira, a necessidade da realização das eleições autárquicas em simultâneo em todos os municípios do país, para se evitar as desigualdades políticas e administrativas entre as comunidades.

A posição consta do comunicado final do encontro que encoraja os partidos políticos da oposição e a sociedade civil a abraçarem esta sua iniciativa a favor das autárquicas, em 2020, em todas as localidades num só momento.

Os participantes apelaram ainda ao governo a continuar a resolver os problemas do saneamento básico no seio das comunidades, facilitar o acesso a energia eléctrica e água aos cidadãos, a reabilitação das vias terciárias e secundárias nos bairros, entre outras dificuldades.

A reunião analisou a situação sócio-económica do Uíge, avaliou as acções desenvolvidas no primeiro semestre de 2019, a preparação das eleições, a necessidade da realização de outros concursos públicos para dar mais emprego a juventude.

A questão da convocação do XIII Congresso Ordinário do partido para o segundo semestre deste ano, foi igualmente abordada pelos participantes a IX reunião do Comité Provincial da Unita vindos dos 16 municípios.

O evento decorreu sob orientação do secretario no Uíge, Félix Simão Lucas, que exortou para continua mobilização de militantes para o partido, incremetando as acçoes da LIMA e da JURA.

O politico referiu que a IX reunião Ordinária, visou reflectir e analisar a situação política, social e económica da província, sobretudo o processo da sua participação activa nas futuras eleições autárquicas.

Na reunião, que decorre sob lema ”2019, Ano da Consagração do Dr Jonas Savimbi”, apelou aos militantes para continuarem a primar pela unidade para a promoção do bem-estar social do partido e dos angolanos.