UNITA, ninguém assume candidatura à liderança… por agora

VOA | Manuel José

O principal partido na oposição em Angola, UNITA, vai a votos em Novembro para eleger o seu presidente, com a incógnita se Isaías Samakuva deixará a liderança que mantém desde a morte do fundador Jonas Savimbi, em 2002.

Muitos nomes têm sido avançados, mas nenhum assume por agora a pretensão de concorrer.

Raul Danda, Adalberto da Costa Júnior, Helena Bonguela, Abilio Kamalata Numa, Liberty Chiaka, Alcides Sakala e Rafael Massanga Savimbi são alguns nomes apontados pela imprensa como eventuais candidatos à presidência da UNITA

A VOA falou com alguns deles, mas todos afirmam que há outros assuntos também importantes a serem discutidos no congresso de Novembro, além da liderança, que tudo não passa de especulação ou que há que esperar pelo posicionamento final do actual presidente.

Em Setembro começa o processo de apresentação das candidaturas e o congresso acontece de 13 a 15 de Novembro.