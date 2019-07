PR felicita Bruno Fernando pela entrada na NBA

Angop

O Presidente da República, João Lourenço, felicitou nesta quarta-feira o atleta Bruno Fernando pela sua entrada na maior liga americana de basquetebol (NBA), onde representa os Atlanta Hawks.

Na sua conta no Twitter, o Chefe de Estado felicitou o poste, de 20 anos de idade, pela conquista alcançada ao conseguir entrar para a restrita elite do basquetebol americano, a NBA.

“Só os audazes alcançam a glória! Um orgulho para Angola”, escreveu o estadista.

Bruno Fernando, formado na escola do 1º de Agosto, realizou já duas partidas pela sua nova formação, a última das quais na terça-feira, com vitória sobre o Indiana Pacers, por 87-67, na terceira jornada dos Jogos de Verão de Las Vegas (Summer League).

Este não é um acto inédito do Chefe de Estado, por via das redes sociais.

Recentemente felicitou a selecção nacional de futebol pelo empate com a Tunísia (1-1) obtido no CAN2019, que decorre no Egipto, bem como a selecção nacional de hóquei em patins pela vitória diante da França (4-3), aos penáltes, nos jogos mundiais da patinagem, que decorrem em Barcelona (Espanha).