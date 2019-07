Modernização do hospital da Ganda entre as prioridades do PIIM

Modernização do hospital da Ganda entre as prioridades do PIIM

O reforço da capacidade de intervenção do hospital da Ganda, com a instalação de um bloco operatório, sala de RX e de uma área de estomatologia, estimada em 203 milhões 980 mil e 261 kwanzas, assegurados pelo Programa Integrado de Intervenção Municipal (PIIM), constitui uma das prioridades das autoridades administrativas locais.

Essa informação foi avançada hoje, quarta-feira, à Angop, pelo administrador municipal da Ganda, Francisco Prata, adiantado que para este ano, a nível do PIIM, a circunscrição vai ser contemplada com a construção e reabilitação de infra-estruturas rodoviárias.

Com efeito, serão investidos outros 43 milhões 699 mil e 265 kwanzas terraplenagem das vias de acesso às sedes comunais, cuja prioridade vai para a intervenção pontual na Serra do Ngangawe e recuperação de sete quilómetros do troço rodoviário Casseque/Chikuma.

No entanto, a administração da Ganda está a ultimar os detalhes para lançar próximos dias um concurso público de adjudicação das referidas obras, para que as mesmas tenham início antes da próxima época chuvosa.

Enquanto isso, algumas acções inscritas igualmente no PIIM e de investimentos públicos serão

executadas apenas no próximo ano, como a colocação de asfalto em 10 quilómetros de estrada no centro urbano da Ganda.

De acordo com Francisco Prata, alguns pacotes constantes no PIIM como o de aquisição de

equipamentos de terraplenagem, tractores para produção agrícola ou

kits de saneamento básico, dentre outros, só serão executados em 2020.

A par do PIIM, a administração municipal da Ganda está a investir mais de 490 milhões de kwanzas, no âmbito do Programa de Investimentos Públicos, em obras de construção e reabilitação do matadouro local, do edifício da ex – Câmara Municipal, uma escola primária, repartição de educação, estádio de futebol onze e outras infra-estruturas de impacto social.

Com uma superfície de quatro mil e 817 quilómetros quadrados, o município da Ganda situa-se a 202 quilómetros a sudoeste da cidade de Benguela, cuja divisão política administrativa compreende quatro comunas, nomeadamente Babaera, Casseque, Chikuma e Ebanga.

A circunscrição possui uma população estimada em cerca de 300 mil habitantes e é potencialmente rica na produção agro-pecuária.