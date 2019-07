Millennium Atlântico tem 100 milhões de dólares para financiar empresas em Angola

O Banco Millennium Atlântico recebeu segunda-feira , em Luanda, um empréstimo de 100 milhões de dólares norte-americanos concedidos pela IFC (Corporação Financeira Internacional) – uma instituição do Grupo Banco Mundial.

Este financiamento da IFC, escreve o NJOnline, consiste em duas linhas de crédito de USD 50 milhões cada. Uma para aumentar o crédito à Pequenas e Médias Empresas (PME) em Angola e outra para financiar as aquisições de matéria-prima e equipamentos no exterior do país, por via de abertura de carta de crédito.

O acordo entre as duas instituições financeiras foi rubricado em Luanda, nas instalações do Atlântico, pelo presidente da comissão executiva do banco, Daniel Santos; por Manuel Reyes-Retana, diretor regional da IFC para África e o Médio Oriente; e por Kevin Njiraini, diretor regional da IFC para a África Subsariana e para a Nigéria.

Depois do acordo, Éder Samuel de Sousa disse que na concessão do crédito vão privilegiar projectos de sectores que contribuam para a economia como a pequena indústria ou uma área produtiva.

O necessitado deve ser cliente do banco e só poderá pedir um valor até cinco milhões de dólares norte-americanos, em qualquer um dos 130 pontos distribuídos nas 18 províncias de Angola. Em relação ao crédito para o comércio internacional, isto é, para empresários que queiram importar, o director da área de riscos financeiros do Millennium Atlântico explicou que essa linha vai permitir fazer pagamentos de importações no exterior do país.

A IFC estima que cerca de 92% das pequenas e médias empresas PME) em Angola não tenham acesso a financiamento, o que equivale a um défice de financiamento de 34 mil milhões de dólares. Através deste apoio da IFC, o Atlântico pretende expandir o acesso ao financiamento por parte das PME.