Irão alerta que bases regionais dos EUA estão ‘ao alcance’ dos seus mísseis

O ministro dos Assuntos Culturais e Sociais do Irão, Hossein Nejat, advertiu que o Irão poderia destruir os porta-aviões norte-americanos no golfo, caso os EUA ataquem o Irão.

“As bases americanas estão ao alcance dos nossos mísseis […] Nossos mísseis destruirão os seus porta-aviões se eles cometerem algum erro”, advertiu Nejat na terça-feira (9), acrescentando que “os americanos estão bem cientes das consequências de um confronto militar com o Irão”.

O ministro também afirmou que a guerra não está na “agenda de Trump” e que o presidente dos EUA quer “arrastar Teerão para negociar através da máxima pressão”, noticia o jornal al-Masdar News.

De acordo com a Sputnik “o Irão colocou em risco a segurança de Israel e agora está a perturbar a Arábia Saudita, a América e Israel. Teerão está combatendo a guerra nas fronteiras do inimigo e não nas suas fronteiras”, continuou Nejat.

A declaração veio após as observações do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que alertou que o Irão está dentro do alcance dos caças israelitas F-35.