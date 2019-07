Futebol: Angola conhece adversários do mundial Sub-17 quinta-feira

Angop

A selecção nacional de futebol sub-17, conhece quinta-feira após o sorteio, os adversários do Campeonato do Mundo da categoria a decorrer no Brasil de 26 de Outubro a 17 de Novembro.

O sorteio a ser realizado em Zurique (Suiça) sede da FIFA, além do Brasil anfitrião, vai contar com mais vinte e três países.

Os angolanos que pela primeira vez vão disputar um campeonato do mundo da categoria garantiram o apuramento, depois de ocuparem a terceira posição no campeonato africano que decorreu no mês de Março, do corrente ano, na Tanzânia.

Além de Angola, o continente africano vai estar representado na cimeira mundial, pela Nigéria, Camarões e Senegal.

O continente asiático contará com o Japão, Tajiquistão,Coreia do Sul e Austrália enquanto que pela Oceânia a Nova Zelândia e Ilhas Salomão.

Pela zona europeia vão estar Países Baixos, Espanha, França, Itália e Hungria.

A América do Sul vai ter a Argentina, Chile, Paraguai e Equador, enquanto que o México, Haiti, Canadá e Estados Unidos que vem pela América central, do norte Caribe.