FC Porto oficializa contratação de Luis Díaz

O FC Porto anunciou esta quarta-feira a contratação de Luis Díaz. Segundo informa o clube azul e branco, o internacional colombiano assinou contrato até 2024 e envergará a camisola número 7, herdando a numeração de Hernâni.

O avançado, de apenas 22 anos, escreve O Jogo, representava o Junior Barranquilla desde julho de 2017, tendo sido bicampeão colombiano antes de ser chamado por Carlos Queiroz para a seleção Colômbia. Aliás, antes de assinar pelo FC Porto disputou a recente Copa América. Nascido em Barrancas, na Colômbia, a 13 de janeiro de 1997, Luis Díaz é destro e atua preferencialmente nas alas.

Os dragões não anunciaram o valor do negócio, mas O JOGO adiantou em tempo oportuno que o acordo entre os clubes ficou selado por sete milhões de euros, com o FC Porto a assegurar 80 por cento dos direitos económicos do jogador. O Zenit também tentou a contratação de Luis Díaz, mas as conversas que o extremo teve com o James Rodríguez, Radamel Falcao e o selecionador da Colômbia, Carlos Queiroz, revelaram-se decisivas para este desfecho.