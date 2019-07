Ex-futebolista sepultado amanhã no cemitério da Santa Ana

O ex-futebolista João dos Santos de Almeida “Chinho”, vítima de assassinato, segunda-feira, será sepultado às 11 de quinta-feira, no cemitério da Santa Ana, em Luanda.

Segundo apurou a Angop de fonte familiar, o corpo estará hoje no Velório Provincial de Luanda.

O assassinato ocorreu às 10 horas de segunda-feira, na Sapú, município do Kilamba Kiaxi, quando conduzia uma viatura Range Rover e foi perseguido por dois indivíduos armados com arma de fogo em uma motorizada, sendo que um deles disparou provocando a sua morte.

Chinho, 37 anos de idade, começou a vida desportiva no extinto GD da Nocal, militando depois no Petro de Luanda, onde se notabilizou enquanto atleta da alta competição.

Em 2005 o Sagrada Esperança da Lunda Norte conquistou o Girabola, sendo que Chinho foi preponderante para tal. O médio esquerdo foi ainda capitão do Santos FC.

O antigo futebolista representou em diversas ocasiões as selecções nacionais. Em 2001 sagrou-se campeão africano de Sub20, prova disputada na Etiópia. No mesmo ano fez parte da selecção que disputou o campeonato do mundo da categoria, na Argentina.