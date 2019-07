Caso Chinho: Polícia disponibiliza “retrato falado” do presumível autor dos disparos

Portal de Angola|Osvaldo de Nascimento

Uma fonte do Ministério do Interior próxima ao Portal de Angola, fez saber que o retrato falado que está a circular nas redes sociais, que apontam à característica do presumível autor dos disparos que vitimou o antigo jogador da selecção nacional e ex-jogador do Petro de Luanda, João dos Santos de Almeida “Chinho” é autêntica. No entanto, a mesma fonte lamenta que esteja a ser associada imagem de uma outra pessoa que “nada tem a ver com o retrato falado”.

Retrato falado é a representação de uma pessoa por meio de uma imagem, segundo a abstrata descrição de seus aspectos físicos gerais, específicos e características distintivas. O principal objetivo de um retrato falado é auxiliar uma investigação de polícia, diminuindo o universo de suspeitos e apresentando um rosto com características semelhantes às do suspeito procurado. (Wikipedia)