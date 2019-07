Angola participa em conferência regional sobre terrorismo

Angop

O embaixador de Angola no Quénia, Sianga Abílio, participa desde hoje, quarta-feira, na Conferência Regional Africana de Alto Nível sobre a Luta Contra o Terrorismo e a Prevenção do Extremismo Violento, que decorre em Nairobi, até quinta-feira (11).

O encontro está a ser presidido pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e conta com as presenças do Chefe de Estado queniano, Uhuru Kenyatta, do presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, corpo diplomático e representantes de governos, refere em nota a Embaixada de Angola no Quénia.

Segundo o documento, na conferência estão abordados temas ligados ao crescimento das acções extremistas violentas que conduzem ao terrorismo.

A esses temas juntar-se-ão, outros como os males do extremismo violento, o medo, a desconfiança, as confrontações inter-culturais, os conflitos, a destruição e a instabilidade.

A lista de temas em análise prossegue com questões relacionadas com a necessidade de partilha de informação com o sistema das Nações Unidas, organizações regionais, grupos de reflexão, organismos especializados e peritos que lidam com o fenómeno do terrorismo.

À margem da conferência, o embaixador e Representante Permanente de Angola junto da ONU, em Nairobi, Sianga Abílio, manteve um encontro de cortesia com o secretário-geral da ONU, António Guterres.