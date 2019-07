Analista e oposição alertam para perigo da privatização da Endiama

VOA | Manuel José

O Governo angolano pretende privatizar a empresa de bandeira angolana de diamantes, Endiama, medida que especialistas não veem com bons olhos.

O economista Faustino Mumbica entende que, nesta altura, seria muito mau tentar uma privatização da empresa porque, em primeiro lugar, o sistema de gestão “é muito opaco”.

Além disso, Mumbica alerta haver “neste momento uma grande correria para lavar dinheiro, apesar das leis aprovadas de repatriamento de bens, o que poderia levar o Governo a ficar refém dos ‘maribondos’, como os chama João Lourenço”.

O deputado pela Assembleia Nacional Joaquim Nafoia, da UNITA, entende que o Executivo precisa explicar os moldes da privatização no Parlamento porque o Estado “não pode de ânimo leve querer privatizar sem fundamentos que nos possam convencer”.

Por seu lado, o deputado da CASA-CE e professor universitário Lindo Tito considera a medida má porque, diz, o Estado “não deve transferir isso para ente privados e essas práticas do Governo fazem-nos pensar que as mesmas práticas do passado mantêm-se”.