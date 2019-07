1.º de Agosto contrata médio camaronês por duas temporadas

O médio camaronês Yazid Atouba, é o novo reforço da equipa principal do 1º de Agosto para a nova a temporada futebolística que inicia no próximo mês, soube Angop.

O jogador de 26 anos de idade, é proveniente da equipa sul-africana do Martzburg United, e assinou um contrato de duas temporadas com o campeões nacionais.

Atouba que mede 1.68, começou a carreira no Renaissance dos Camarões em 2010, tendo passagens pelo Canon de Yaounde.

Na época 2013/2014 mudou-se para os Estados Unidos da América tendo assinado pelo Chicago Fire da MLS, aonde disputou apenas 3 Jogos, tendo regressado ao seu País para representar o Coton Sport de Garoua.

O AS Vita Club da República Democrática do Congo foi o Clube que jogou na Época 2016/2017, até se transferir para o Maritzburg da África do Sul.

Atouba representou a Selecção dos Camarões no Mundial de Sub 20 em 2011, tendo feito 4 Jogos.

Pela Selecção A dos Camarões fez 6 Jogos, no apuramento e na Fase Final do CHAN 2016 com a particularidade de ter marcado o Golo da Vitória dos Camarões sobre ANGOLA em 17 de Janeiro de 2016 no Rwanda.

Já disputou jogos na CAF Champions League.

Os campeões nacionais que abriram a temporada na última semana contam com integração do regressados Gogoró (ASA) e Mona (Recreativo da Caála), além de Neblu, Nelson Luz, Mário, Melano, Natael, Dago, Kila, Mongo, Buá, Vanilson, Cirilo e Zito.

Nos próximos dias os oito jogadores que estiveram ao serviço da selecção nacional que disputou o CAN2019, que decorre no Egipto, nomeadamente, Tony Cabaça (guarda-redes), Dany Massunguna (central), Paizo (lateral esquerdo), Isaac (lateral direito), Show e Macaia (trincos) e Mabululo (avançado) e ainda o central congolês Bobó vão juntar-se ao colectivo.

Os “ militares” abrem a temporada oficial dia 4 de Agosto com a primeira”mão “ da Supertaça diante do Desportivo da Huila enquanto que o jogo da segunda” mão” realiza-se a 11 do mesmo mês.

O 1º de Agosto inicia o Girabola2019/20 dia 17 de Agosto, defrontando o Progresso do Sambizanga, no Estádio 11 de Novembro.