Prospecção de cobre inicia em Menongue/Cuchi

O projecto de prospecção do cobre, nos municípios de Menongue, sede capital do Cuando Cubango, e do Cuchi, foi apresentado nesta segunda-feira aos membros do governo e a sociedade civil local, pela direcção da Empresa Nacional de Ferro de Angola (Ferrangol).

Em declarações à imprensa, no final da apresentação do projecto, o administrador-delegado da Ferrangol, João Chimuco, disse que a actividade de prospecção está a ser desenvolvida numa superfície de 505 mil e 16 hectares e avaliado em mais de cinco milhões de dólares.

A fase de prospecção pode durar entre dois e 10 anos está a ser desenvolvida pela empresa General Mine, enquanto a Ferrangol está na promoção e suporte técnico.

Na primeira fase, o projecto poderá criar 25 postos de trabalho directos.

Adiantou que a exploração deste mineral vai atrair muitos investimentos para a província.

Presente da cerimónia, o governador do Cuando Cubango, Pedro Mutindi, sublinhou que o projecto irá trazer benefícios para a população da província, pelo facto de gerar centenas de postos de emprego directos e indirectos.

A Ferrangol tem como objecto social a prospecção, pesquisa, exploração, tratamento e comercialização de recursos minerais metálicos, assim como outros que constituem matéria-prima para a produção de aço.