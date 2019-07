MPLA quer membros que suplantem desafios

Angop

O primeiro secretário provincial do MPLA, Luís da Fonseca Nunes, exortou segunda-feira, no Lubango, para a necessidade dos membros do Comité Provincial da Huíla aprofundarem os conhecimentos sobre autarquias, como forma de melhor responderem aos desafios que o processo autárquico impõe.

O apelo foi feito durante um encontro com os membros do comité municipal do Lubango, secretários dos comités comunais e de bairros desse município.

No encontro, que culminou com visitas de constatação, Luís da Fonseca Nunes referiu-se a importância do MPLA continuar a liderar o processo político no país, sublinhado que para tal é necessário que os militantes estejam unidos em prol dos objectivos do partido que governa o país.

Admitiu que o MPLA está perante um “grande desafio”, numa referência às eleições autárquicas que o país realiza pela primeira vez em 2020, pelo que têm que correr atrás.

Informou que o município do Lubango está já a indicar futuros candidatos às estruturas das autarquias, tendo alertado à necessidade de se escolher pessoas que mereçam essa confiança.

Até 2020, o município do Lubango (Huíla) espera ter nas suas fileiras 200 mil militantes, contrapondo os actuais 67 mil e sete registados.