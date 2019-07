MPLA lamenta morte de Armando Guinapo

O Bureau Político (BP) do Comité Central do MPLA lamentou, nesta terça-feira, a morte do ex-combatente da luta de libertação nacional, Armando do Carmo Guinapo, ocorrido a 7 deste mês, vítima de doença.

Em nota de condolências, o BP do Comité Central daquele partido recorda a contribuição do malogrado como um combatente da luta armada de libertação nacional que ingressou nas suas fileiras em 1961.

Armando do Carmo Guinapo destacou-se no grupo de profissionais de cinema e fotografia ao registar vários momentos da luta de libertação nacional, contribuindo para a preservação de imagens que hoje se transformaram em relíquias e importantes documentos com grande valor histórico.

Em Novembro de 1974, o malogrado foi o responsável pela área de fotografia e cinema do Departamento de Informação e Propaganda do Comité Central.

À data da sua morte, Armando do Carmo Guinapo contava com 80 anos de idade e era coronel das Forças Armadas Angolanas na reforma.

À família enlutada, o Bureau Político do Comité Central do MPLA, em nome dos militantes, simpatizantes e amigos curva-se perante a memória do malogrado e apresenta as mais sentidas condolências, lê-se na nota a que a Angop teve acesso hoje.