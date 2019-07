FILDA dinamiza ambiente de negócios – ministro angolano

Angop

A Feira Internacional de Luanda (FILDA/2019) vai dinamizar o ambiente de negócios, tendo em conta a realidade económica do País, declarou hoje o ministro da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca.

Para o ministro, que falava na abertura da exposição, a FILDA é inequivocamente o maior evento multi-sectorial de exposição e negócios de Angola, constituindo um reflexo directo da evolução e desenvolvimento empresarial e socioeconómico do País, tornando-se favorável para a dinamização do ambiente de negócios.

De acordo com Pedro Luís da Fonseca, com a realização da FILDA 2019 pretende-se reforçar a atractividade de Angola no panorama mundial, estimular parcerias e sinergias entre os empresários nacionais e estrangeiros, de modo a contribuir para uma Angola auto-suficiente.

Com a participação do comércio geral, indústria alimentar, construção e decoração de interiores, transporte e logística, facilmente se abrirão portas para a estabilidade na melhoria do ambiente de negócios entre os parceiros económicos.

Na sua óptica, a realização da Feira constitui o enquadramento de base para que surjam novas actividades económicas em torno de cadeias produtivas diversificadas, sendo protagonizadas por iniciativa dos agentes económicos públicos e privados.

Por sua vez, o vice-governador da província de Luanda, Lino Sebastião Quienda, a FILDA vai gerar oportunidades para o crescimento da economia local.

O certame de grande projecção internacional tem sido ao longo dos últimos 35 anos uma das maiores portas de entrada de investimento directo estrangeiro, bem como uma das principais alavancas de promoção do país e da produção nacional.

A 35ª edição, aberta pelo ministro de Estado da Coordenação Económica conta com a participação de 21 países, Portugal, Alemanha, Indonésia, Turquia, França, Índia, China, Reino Unido, Noruega, Suécia, Suíça, Israel, Brasil, Japão, Bielorrússia, Uruguai, Macau (Região administrativa Especial da China), Itália, África do Sul, Holanda e Estados Unidos da América.