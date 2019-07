Ex-militares aprendem técnicas de gestão de negócios

Vinte ex-militares do município da Caála, província do Huambo, estão a aprender desde hoje, segunda-feira, técnicas de gestão de pequenos negócios, numa acção promovida pelo Centro Local de Empreendedorismo e Serviços de Emprego (CLESE) e o Instituto de Reintegração Socio-profissional dos Ex-militares (IRSEM).

Com esta formação, definida para cinco dias, escreve Angop, pretende-se fomentar as práticas de empreendedorismo e criação de micro-empresas para a reintegração dos ex-militares nas comunidades, de forma a combater a pobreza, miséria e a fome nesta circunscrição.

Também com este ciclo formativo deseja-se capacitar os ex-militares com conhecimentos básicos sobre marketing e mercado para o êxito das linhas de créditos dos mesmos no município da Caála.

Para o efeito, foi definida uma linha de crédito para os ex-militares com um pacote que vai de 230 mil a cinco milhões de kwanzas, inserido no projecto “Elavoco” do IRSEM para assistir os mais necessitados que serviram no exército em defesa da pátria angolana.

Os valores financeiros do projecto, que decorre desde 2018 e vai até 2022, estão a ser disponibilizados pelo Banco Sol.

Em declarações à ANGOP, o director do registo da administração do município da Caála, Albano Alicerce Catombela, disse que este programa foi planificado para ajudar os ex-militares que solicitaram kits de comércio e alfaiataria no sentido de darem início aos seus próprios negócios nas comunidades.

Referiu que a acção formativa decorre das estratégias do IRSEM que pretende dar continuidade aos projectos nas comunidades e participar, de forma indirecta, nas acções do governo voltadas ao combate do desemprego no país.

A formação iniciada hoje, no município da Caála, contempla estudos sobre geração e gestão de negócios, mercado e marketing e outras técnicas de desenvolvimento do comércio para manter viva uma empresa em fase de constituição.