Ciro: Sergio Moro é um canalha e um dia as pessoas vão ver

“Sergio Moro é um canalha e um dia as pessoas vão ver”, dispara o ex-candidato a presidente Ciro Gomes ao avaliar a conduta do atual ministro da Justiça e sua relação escusa com procuradores para interferir nos rumos da operação da Lava Jato. Em entrevista concedida ao Portal Zero Hora, ele ressalta ainda que “Moro é um politiqueiro de quinta categoria”.

“Você pergunta a qualquer brasileiro: como um juiz deve se comportar numa partida de futebol? Deve visitar o vestiário de um time e mandar um jogador se jogar para marcar um pênalti? A resposta é que destrói o futebol. Mas aí inventaram isso de herói, que não existe. Para mim, Moro é um politiqueiro de quinta categoria. Sempre foi. Lula não é inocente. Agora, o processo do triplex, juridicamente, é fraco. Com esse conjunto de suspeição, o processo é nulo. Não é que Lula fique absolvido. Volta à estaca zero. A denúncia é fraca e a sentença é pior”, diz ele.

Ciro ainda acrescenta que “Moro é um herói com pé de barro, em processo de desmoronamento. Ele condena um político, depois sai da magistratura para ser ministro do político que ganhou a eleição, porque o outro não participou. Isso faz do Brasil uma República de bananas. Sergio Moro é um canalha, não é nada mais, nada menos do que isso. E um dia as pessoas vão ver”.