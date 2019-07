Angola “marca passos” para sair da crise – governante luso

Angop

A Aposta do Governo angolano em substituir as importações, diversificar a economia nacional e as parcerias empresariais vão ajudar o país a ultrapassar a crise económica, iniciada em 2014, afirmou hoje o ministro-adjunto e da Economia de Portugal, Pedro Siza Vieira.

O governante português, que falava à imprensa no primeiro dia da Feira Internacional de Luanda (FILDA/2019), aberta pelo ministro de Estado da Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, afirmou ser uma iniciativa importante para as empresas e investidores participantes desta exposição estabelecerem parcerias de negócio.

Nesta exposição, Portugal participa com 30 empresas, um aumento de 10 em relação à edição de 2018.

Na sua óptica, Angola está seguir um bom caminho para transformação económica, fruto das iniciativas de diversificação económica e a aposta no programa de substituição das importações.

Ao se referir à FILDA, aberta nesta terça-feira na Zona Económica Especial Luanda/Bengo, pelo ministro Manuel Nunes Júnior, afirmou que Portugal pode contribuir no desenvolvimento da economia angolana, através da qualificação de técnicos nacionais.

Por sua vez, o embaixador da Alemanha em Angola, Dirk Lölke, afirmou que a participação das empresas do seu país na FILDA demonstra a crença do governo alemão na melhoria do ambiente de negócio e da economia angolana.

Alemanha participa na 35 edição da FILDA com 12 empresas dos sectores das tecnologia, energia, agricultura, protecção ambiental, processamento alimentar, transporte e tráfego.

O diplomata alemão, que não avançou número nem prazo, afirmou haver pretensão deste país europeu aumentar a cifra de empresas em Angola.

Alemanha conta actualmente com mais de 20 empresas a operar em Angola.