UNITA aposta na formação de quadros com “olhos” nas autarquias

Angop

A formação de quadros competentes em várias áreas do ensino académico, técnico-profissional e ideológico constitui uma das principais apostas da UNITA, para fazer face aos desafios eleitorais do país, começando pelas primeiras eleições autárquicas, previstas para 2020.

O facto foi realçado hoje, segunda-feira, no Huambo, pelo secretário-geral adjunto desta formação política, Rafael Massanga Savimbi, durante um encontro de reflexão sobre as Autarquias Locais, no qual participaram quadros e militantes de todos os municípios do Planalto Central.

Referiu que as autarquias constituem, por si só, uma oportunidade para melhor servir os angolanos e, também, para combater as assimetrias regionais, visando o crescimento sustentável e harmonioso de todos os municípios do país.

Por isso, o político disse que o investimento na capacitação e formação de quadros deve ser uma prioridade, para melhor entenderem as transformações políticas do país.

“Na província do Huambo, de forma particular, não existem muitos problemas neste aspecto, por ser uma região que possui muitos quadros formados em várias áreas e com a competência desejada pela direcção da UNITA, que, por sua vez, mantém a posição inicial de ver as eleições autárquicas realizadas, simultaneamente, em todos os municípios”, rematou.

Noutra parte da sua intervenção, Rafael Massanga Savimbi instou os militantes a praticarem mais a solidariedade entre si, reforçando, por este facto, a unidade que constitui um imperativo ideológico.

Entre sábado e domingo, os membros da UNITA na província do Huambo estiveram reunidos na sua VII reunião ordinária, decorrida na comuna do Alto Hama (Londuimbali), 62 quilómetros da cidade do Huambo, onde instaram, em comunicado final distribuído hoje, segunda-feira, à imprensa, a Assembleia Nacional a aprovar o Pacote Legislativo para Autarquias com sentido patriótico, inclusivo e consensual.