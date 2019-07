População de Mbanza Kongo celebra dia da cidade

O governo do Zaire declarou hoje (segunda-feira), 8 de Julho, feriado local, no âmbito das celebrações do dia da cidade declarada Património Cultural da Humanidade em 2017.

De acordo com uma nota de imprensa do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do governo do Zaire enviada à Angop, o feriado serve para permitir que a população local participe activamente nas festividades da cidade.

O 8 de Julho foi instituído feriado na província nos termos do Decreto Presidencial nº205/17, de 11 de Setembro.

O FestiKongo, que teve início dia 5, entra nesta segunda-feira, no terceiro e último dia com um espectáculo musical de encerramento do evento. Deverão desfilar no palco montado no largo António Agostinho Neto, Kyaku Kyadaff, João Alexandre, Socorro, Eduardo Paim, Afroman, entre outros, assim como artistas da RDCongo.

A noite de domingo foi animada com um show gospel, com a participação de Dodó Miranda, Irmã Joly, entre outros.

O programa do FestiKongo incluiu, entre outras actividades, workshops que versaram sobre “Os desafios da protecção e circulação dos bens culturais em África”, assim como o Projecto a Rota de Escravos-400 Anos da Chegada dos Primeiros Escravos na América do Norte”.

Uma exposição documental intitulada “ Reino do Kongo-Património e Memória”, sessões de cinema nacional, dança tradicional, oficinas de dança, música, teatro e artes plásticos, assim como exposições de livros de autores nacionais e estrangeiros fizeram também parte da programação.

O FestiKongo, cuja cerimónia de abertura foi presidida pelo Vice-presidente da República, Bornito de Sousa, consta das nove recomendações da UNESCO, no âmbito da inscrição do Centro Histórico da capital do antigo Reino do Kongo na lista do Património Mundial.

O festival conta com a participação de agentes culturais de Angola, Congo Brazzaville, República Democrática do Congo e do Gabão, países que integravam o antigo Reino do Kongo. Mbanza Kongo, capital do antigo Reino do Kongo, é detentora de um património material e imaterial excepcional.

A cidade foi inscrita na lista do Património Mundial da Unesco a 8 de Julho de 2017, durante a 41.ª sessão do Comité deste órgão, que decorreu na cidade polaca de Cracóvia (Polónia).