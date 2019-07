Ministério do Interior planeia transferência da gestão de semáforos

O Ministério do Interior (MININT) planeia a transferência da gestão da plataforma de funcionamento dos semáforos da cidade de Luanda para o Governo Provincial (GPL) e Polícia Nacional.

Até ao momento, a administração do sistema é da responsabilidade da empresa privada de telecomunicações Vlatacom.

De acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Minint, a que a Angop teve acesso hoje, a divida com a empresa privada, que inviabilizava o funcionamento dos sinais luminosos, está praticamente regularizada, o que tem permitido que paulatinamente os semáforos da cidade sejam restaurados e entrem em funcionamento.

Num encontro realizado na sexta-feira e orientado pelo secretário de estado do Minint, Salvador Rodrigues, ficou orientado que técnicos das três partes analisassem o processo de transferência da gestão do controlo operacional e funcional seja inserida no sistema de segurança pública a nível do pais .

O documento refere que durante o encontro, os participantes analisaram, igualmente, o processo de integração e conexão do sistema de matrículas de viaturas da Direcção Nacional de Viação e Trânsito (DNVT).

Neste quesito, ficou orientado a dinamização e finalização do processo de desenvolvimento dos sistemas, que vão permitir modernizar e garantir maior segurança no controlo e identificação dos veículos, por meio de instalação de chips e outros dispositivos que dificultam a sua falsificação.

A dinamização vai conferir maior e melhor gestão do parque automóvel de Angola, bem como assegurar que, em caso de prática criminosas e outras, mais rapidamente sejam adaptadas medidas para a sua localização e responsabilidade dos seus autores, conclui a nota.