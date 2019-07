Furto de barras de cobre deixa Baía de Luanda às escuras

Ladrões furtaram, na noite de sexta-feira, as barras de cobre que sustentam um equipamento de transformação de electricidade, deixando a Baía de Luanda sem iluminação pública.

Em declarações à Angop, o porta-voz da Empresa Nacional de Distribuição de Energia (ENDE), Pedro Pinto Bila, disse que a remoção das barras provocou a queda do equipamento.

A vandalização ocorreu por volta das 22 horas nas proximidades do Porto de Luanda, distrito da Ingombota, município de Luanda.

De acordo com o responsável, até o momento não há previsão de reposição do equipamento e a iluminação está a ser feita por fontes alternativas.

Em Agosto de 2018, a Baía de Luanda ficou às escuras, depois de terem sido roubados posto de transformação (PT), cabos eléctricos e gerador que assegurava a iluminação da marginal da capital angolana.

O furto deixa a via do Porto de Luanda até a entrada do bairro da Ilha do Cabo às escuras.

Por outro lado, as obras de construção das subestações dos distritos Vila Verde e Mundial, no município de Belas, em Luanda, encontram-se em 85 e 90 por cento do grau de execução física, prevendo-se a sua conclusão e inauguração para o próximo mês.

As obras vão beneficiar cerca de 50 mil famílias dos bairros da Zona Verde, Salinas, Tendas e Mundial.

Pedro Bila referiu que as subestações que deviam ser concluídas e inauguradas em Dezembro de 2018, vão entrar brevemente em fase de ensaios.

O projecto financiado pela Linha de Crédito da China (LCC) iniciou em 2016 repartidos pelos municípios de Luanda, Viana, Belas, Kilamba Kiaxi, Talatona, Cazenga, Icolo e Bengo e Cacuaco, num total de nove subestações de 60/15 KV e 60/30 KV, mil Postos de Transformação, construção de linhas de alta tensão, montagem de contadores pré-pagos monofásicos e trifásicos.

Tem como objectivo elevar a taxa de electrificação, mediante o fornecimento e construção de novas infra-estruturas.

O projecto está orçado em mais de 600 milhões de dólares norte-americanos.