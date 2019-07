Começou a época de Neymar: faltou ao treino e PSG vai “tomar medidas”

Tribuna Expresso

O craque brasileiro faltou ao primeiro dia de trabalhos da época sem autorização do PSG, de acordo com um comunicado que o clube parisiense divulgou, esta segunda-feira. Será este o passo inaugural para forçar uma transferência?

Com os anos, ficámos a saber que além dos dribles fantásticos e das fintas circenses, é de esperar que Neymar, de vez em quando, possa ser protagonista de coisas que não abonem muito a seu favor – uma agressão a um adepto, uma acusação de abuso sexual ou uma má reacção a uma cueca sofrida num treino da selecção são os exemplos mais recentes. Esta segunda-feira, o Paris Saint-Germain deu conta de outro.

O clube que pagou por Neymar mais do que alguma vez tinha sido pago por um futebolista deu conta que o brasileiro faltou ao primeiro de trabalhos da época. “Não apareceu à hora e no local combinados, sem ter sido autorizado pelo clube de antemão”, lê-se, no comunicado divulgado pelo PSG.

A imprensa desportiva tem noticiado, nas últimas semanas, que Neymar quererá regressar ao Barcelona, de onde saiu em 2017, para sair da eterna sombra de Lionel Messi.

Neymar, de 27 anos, não jogou na Copa América – que terminou no domingo, com vitória (2-1) do Brasil sobre o Peru -, por ter rompido os ligamentos de um tornozelo no derradeiro jogo de preparação da selecção.