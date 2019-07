Sismo de 7.1 na Indonésia leva a emissão de alerta de tsunami

Terramoto foi sentido na zona este do país.

Um sismo de magnitude de 7.1 na escala de Richter na Indonésia levou a que fosse emitido um alerta de tsunami.

Segundo avança o NM, o sismo foi registado na zona este do arquipélago indonésio, com o epicentro registado no mar, perto do Norte de Sulawesi.

Nesta fase ainda não se sabe se houve danos ou feridos na sequência do sismo.

Ainda assim, o facto de ter ocorrido no mar levou a que as autoridades da Indónesia emitissem um alerta para um possível tsunami.

O sismo, registado às 16h08 (hora de Portugal Continental), gerou o pânico na cidade de Ternate, no arquipélago das Molucas, onde as pessoas começaram a correr para zonas mais altas.

Este arquipélago das Molucas faz parte da Indonésia e situa-se a cerca de mil quilómetros a norte de Timor-Leste.

A agência indonésia de geofísica registou o sismo nos 7.1 e o epicentro a 10 quilómetros de profundidade. A agência norte-americana registou 6.9 na mesma escala.