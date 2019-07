Se não pedir para sair, Aécio será expulso do PSDB

Brasil247

O jornalista Lauro Jardim informa, em sua coluna deste domingo no Globo, que o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), protagonista do golpe de 2016, será expulso do PSDB, caso não se desligue voluntariamente do partido. Aécio se tornou réu em razão de propinas de R$ 2 milhões pagas pela JBS, que foram filmadas e entregues a seu primo. Saiba mais a respeito:

A Justiça Federal de São Paulo recebeu a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) e o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) se tornou réu por corrupção passiva e tentativa de obstrução judicial das investigações da Lava Jato.

A acusação, do ex-procurador-geral Rodrigo Janot, foi feita a partir de delações de Joesley Batista, do Grupo J&F, que afirmou ter pago propina no valor de R$ 2 milhões ao deputado.

Em conversa entre Aécio e Josley datada de 24 de março de 2017, em um hotel de São Paulo, eles acertam como será feita a entrega do dinheiro.

“Se for você pegar em mãos, vou eu mesmo entregar. Mas, se você mandar alguém de sua confiança, mando alguém da minha confiança”, diz Joesley. E Aécio responde: “Tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação”.

Também são acusados de corrupção passiva a irmã do senador, Andréa Neves, um primo dele e um assessor parlamentar do congressista. Em troca, ele teria prestado favores políticos a Joesley.

Em março, o STF bloqueou R$ 1,7 milhão em bens do deputado. O caso estava sob investigação no STF e foi transferido para São Paulo após o Supremo decidir que o foro por prerrogativa de função dos parlamentares refere-se apenas a crimes cometidos no cargo e em função dele. Aécio na época era senador e, agora, é deputado federal.