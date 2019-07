Huíla: Anciã de 76 anos de idade violada no Lubango

Huíla: Anciã de 76 anos de idade violada no Lubango

Uma anciã de 76 anos de idade foi violada sexualmente, neste sábado, no bairro do Lucrécia, município do Lubango, província da Huíla, por um jovem de 22 anos, já detido.

A informação foi avançada hoje à Angop, pelo porta-voz do Comando da Polícia Nacional da Huíla, inspector-chefe Luís Filipe Zilungo, tendo referido que o crime ocorreu por volta das 22 horas, em plena via pública.

Segundo conta, tudo aconteceu quando a vítima dirigia-se a sua residência e pelo caminho foi interpelada pelo autor, arrastando-a a um lugar abandonado onde forçosamente manteve relações com a mesma.

Através de uma queixa efectuada pela ofendida à Polícia, foi possível a localização e detenção do acusado.

No mesmo dia, a Polícia deteve um cidadão de 18 anos de idade supostamente implicado num crime de tentativa de homicídio, contra um agente da Polícia Nacional, de 26 anos, quando o mesmo encontra-se em patrulhamento.

Após desentendimento entre ambos, o acusado realizou disparos ao ofendido, mas sem sucesso.