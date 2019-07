Cuanza Norte: UNITA preocupada com o índice de criminalidade na província

Angop

O secretariado do comité provincial da UNITA no Cuanza Norte manifestou, neste sábado, preocupação com os índices de criminalidade que se regista um pouco por toda a região, tendo solicitado a participação da comunidade na vigilância e denuncia dos actos delituosos, atentatórios a paz e a tranquilidade dos cidadãos.

O apelo vem expresso no comunicado final da IX reunião ordinária daquela organização partidária, realizada em Ndalatando, sob orientação do secretário provincial interino, Rodrigo Escórcio.

O documento refere que a vigilância e denúncia dos actos criminais por parte dos cidadãos, assim como a responsabilização dos seus autores, contribuiriam para a redução dos índices de delitos com recurso a armas de fogo, que vem aumentando nos últimos tempos em toda a província.

Os participantes à reunião apelaram igualmente as instituições afins no sentido de envidarem esforços para se encontrar melhores vias para prevenir e atenuar as acções delituosas dos marginais.

A reunião analisou ainda a situação social e económica da província, bem como procedeu a avaliação das acções desenvolvidas pelo partido na região durante o primeiro semestre deste ano (2019), o processo de preparação das eleições autárquicas de 2020, entre outros assuntos.

Entretanto, o Comando Provincial da Policia Nacional no Cuanza Norte, desmantelou, desde 2015, ao nível dos 10 municípios da região, vários grupos de marginais, então considerados perigosos, suspeitos da prática de diversos crimes, entre os quais o de homicídio, na sua maioria com recurso à armas de fogo.

Os dados da corporação indicam que dos mil 707 crimes diversos notificados na província, em 2018, 183 ocorreram no município de Cambambe, ficando abaixo apenas do Cazengo, município sede, com mil 98 do total dos crimes.