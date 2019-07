UNITA reitera apelo à fiscalização do PIIM

Angop

O primeiro secretário da UNITA do Bié, Adérito Jaime Fernandes Candambo, reiterou o apelo, hoje (sábado), no Cuito, para a necessidade dos cidadãos fiscalizarem o Plano Integrado de Intervenção aos Municípios (PIIM), lançado pelo Presidente da República, João Lourenço, sob pena de fracassar.

O PIIM, lançado a 28 de Junho do ano em curso, na capital do país, prevê a concretização de 236 projectos de vias de comunicação, repartidos pela colocação de asfalto, reabilitação e terraplanagem de estradas, a instalação e reparação de pontes, entre outros.

O Presidente da República, João Lourenço, anunciou, na mesma ocasião, que o PIIM será financiado com o equivalente em kwanzas a dois mil milhões de dólares do Fundo Soberano de Angola (FSDEA).

Para Adérito Candambo, que falava na abertura da VII reunião ordinária do Comité local desse partido, a fiscalização deve incidir fundamentalmente na denúncia de eventuais desvios de bens públicos e da má execução de obras públicas.

Reiterou o apelo aos administradores no sentido de “ganharem cultura” de prestação de contas com os cidadãos por meio deste programa.

Na reunião, foram debatidos assuntos relacionados com a convocação do XIII Congresso do partido, sobre as actividades realizadas no primeiro semestre, perspectiva das acções políticas na província, entre outros.

Participam do encontro, o segundo secretário do partido no Bié, Enoque Severino, primeiros secretários municipais, quadros do Comité Provincial, entre outros.