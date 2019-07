UNITA angaria bens para vítimas da seca

Angop

A UNITA está a realizar pelo país uma campanha de angariação de bens de primeira necessidade para apoiar as vítimas da seca, que afecta regiões do sul de Angola disse hoje, quarta-feira, em Menongue, capital da província do Cuando Cubango, o secretário desta organização na circunscrição, Adriano Sapiñala.

O político fez estas declarações quando intervinha na cerimónia de a abertura da IX reunião ordinária do partido, que encerra sábado (6), na qual os militantes da UNITA estão a analisar a vida interna da UNITA, bem como a situação social, económica e política da província do Cuando Cubango, em particular, e do país, em geral.

Apelou maior participação da população, principalmente dos militantes da UNITA, na campanha no sentido de ajudar a minimizar o sofrimento das vítimas da seca, que atinge as províncias do Cunene, Namibe, Huíla e Cuando Cubango.

Solicitou ao Governo angolano a fazer a distribuição dos bens de maneira equitativa entre as vítimas da seca e apoiar a população mais carente com bens sociais, como escola, hospitais, centros de captação, tratamento e distribuição de água, entre outros.

A seca na província do Cuando Cubango afectou mais de 75 famílias, além de gado bovino, caprino e suíno.