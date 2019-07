Com três filmes a estrearem à escala mundial este ano, Rock Never Die, onde brilha ao lado de Brad Pitt e um em 2020, Team Joy, o mais fácil seria que Ruy Ennes se deixasse deslumbrar pelos meandros da fama e do sucesso. Mas não. O actor de 36 anos, que tem o pai português, mantém-se humilde e gosta de pessoas que se levam pouco a sério. «Sou um ator, não uma estrela», explicou em entrevista exclusiva ao Portal de Angola.