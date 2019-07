Portugal está disponível para apoiar autarquias em Angola

O presidente da Assembleia da República Portuguesa, Eduardo Ferro Rodrigues, manifestou ontem, em Luanda, a disponibilidade de Portugal apoiar as eleições autárquicas que se realizam no próximo ano no país.

De acordo com o JA, Ferro Rodrigues, que falava na abertura das conversações oficiais entre os Parlamentos dos dois países, considerou a realização das eleições autárquicas em Angola como um acto importante e reiterou a disponibilidade de Portugal para colaborar com as autoridades angolanas no que for útil.

Na Assembleia da República Portuguesa, disse, valoriza-se em especial a cooperação com Angola. Lembrou o Protocolo de Cooperação existente no domínio parlamentar, cujo balanço é feito agora na reunião que decorre em Luanda.

Sobre a actividade parlamentar, Ferro Rodrigues revelou que a Assembleia da República Portuguesa pretende, entre 2019-2020, adaptar a base de dados dos debates parlamentares e da biblioteca, seminário sobre o acompanhamento e fiscalização de processos autárquicos e das finanças locais.

O líder do Parlamento português falou igualmente sobre comércio e investimento, afirmando que Angola é parceiro estratégico de Portugal neste domínio. “Atribuímos a maior importância a esta nossa visita, o seu objectivo é claro e insere-se numa constante da política externa portuguesa.

Angola é um amigo e um irmão e um parceiro com quem queremos trabalhar”, afirmou.

Ferro Rodrigues informou que existe na Assembleia da República um grupo de amizade com Angola, “muito empenhado e activo”, uma vez que, disse, o interesse de Portugal para com Angola resulta de evidências.

Lembrou que em Angola vive uma larga comunidade portuguesa “que encontrou trabalho e futuro e que sente Angola no coração”. Ao mesmo tempo, disse, em Portugal vivem cerca de 17 mil angolanos.

O presidente da Assembleia da República Portuguesa afirmou que Portugal aprecia, com satisfação, os progressos feitos pelas autoridades angolanas no sentido de fortalecer as suas instituições e de criar condições para o progresso económico e social.

Eduardo Ferro Rodrigues, que visita pela primeira vez Angola, confirmou que deve ser recebido, em audiência, pelo Presidente João Lourenço, tendo destacado o facto de, na actual legislatura portuguesa, terem sido apenas o Chefe de Estado angolano e o Rei Filipe, de Espanha, os únicos a falaram no plenário da Assembleia da República Portuguesa.

Eduardo Ferro Rodrigues chegou na noite de quinta-feira a Luanda e iniciou ontem uma visita de cinco dias a Angola, durante a qual participa na IX Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP), que decorre na próxima segunda e terça-feira, na capital angolana.

Mais dinamismo na cooperação

O presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, afirmou que o Parlamento angolano valoriza a diplomacia parlamentar e tem interesse que a cooperação parlamentar entre os dois parlamentos seja mais dinâmica.

De acordo com o líder do Parlamento angolano, as recentes visitas oficiais de altas entidades de Angola e de Portugal comprovam a vontade mútua de aprofundamento das relações de cooperação entre os dois povos e países.

Mas, para que tal aconteça, Fernando da Piedade Dias dos Santos entende que os esforços dos dois Parlamentos devem concentrar-se no reforço do intercâmbio institucional, através da troca de visitas e experiências e identificação de novas áreas de cooperação e de actualização dos acordos, tendo em conta a actual realidade política, económica e social dos dois países.

No âmbito da Assembleia Parlamentar da CPLP, onde as posições dos dois países têm sido convergentes, Fernando Dias dos Santos entende que o desempenho pode ser melhorado. O líder parlamentar citou, como exemplo, a criação de mecanismos adequados e eficientes para a protecção dos cidadãos de Angola e Portugal nos países da comunidade.