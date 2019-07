Pelo menos 14 mortos e dezenas de feridos em ataque num mercado afegão

Pelo menos 14 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas quando um mercado no Norte do Afeganistão foi atingido por tiros de morteiros, anunciou hoje o exército afegão, atribuindo estes ataques a talibãs.

De acordo com o DN que cita a Lusa, os talibãs visavam provavelmente uma barragem do exército próxima deste mercado na província de Faryab, explicou à agência AFP um porta-voz do exército afegão, Hanif Rezaee.

“Catorze civis morreram e cerca de quatro dezenas ficaram feridos, incluindo mulheres e crianças”, precisou.

Os talibãs não fizeram qualquer comentário acerca do ataque.

Naem Musamim, diretor dos serviços de saúde da província, confirmou que 14 corpos e 39 feridos, entre os quais quatro crianças, tinham sido transportados para o hospital local.

As vítimas em estado mais grave foram transferidas de helicóptero para a cidade de Mazar-i-Sharif, na província de Balkh.

A guerra entre os talibãs e as forças de segurança afegãs continua, apesar de estarem em curso negociações entre os talibãs e representantes dos EUA em Doha para tentar colocar um ponto final no conflito.

No domingo, os talibãs devem igualmente encontrar-se com diversos representantes da sociedade afegã em Doha.