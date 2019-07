MPLA reitera pedido de colaboração no combate à corrupção

Angop

O primeiro secretário do Comité Provincial do MPLA do Bié, Pereira Alfredo, solicitou, hoje (sábado), na cidade do Cuito, a colaboração da sociedade civil no programa de combate à corrupção e outros males que enfermam as comunidades.

Pereira Alfredo fez este apelo quando intervinha no acto provincial de lançamento da campanha pública para a moralização da sociedade sobre o “Combate à corrupção, ao nepotismo, à bajulação e à impunidade, para garantir um futuro melhor e bem-estar das famílias angolanas”.

Salientou que o MPLA, sobre a liderança de João Lourenço, lançou um repto aos angolanos, para o seu engajamento no combate de grandes males, que “de forma devastadora corroem a sociedade”.

Ressaltou que a luta contra a corrupção, nepotismo, bajulação e a impunidade, deve contar com a participação de todas as forças vivas da província do Bié, para contribuir na moralização da sociedade angolana, de forma a prevenir os futuros actos que contrariem a probidade pública.

Referiu que o desafio de melhorar o país tem de ser colectivo e participativo, em ampla conjugação do esforço comum, cuja meta é o bem-estar da população e das famílias.

Segundo o político, com o lançamento da campanha pública para a moralização da sociedade na província do Bié, pretende-se reforçar o diálogo e a consciencialização da sociedade no combate cerrado à corrupção e outras práticas menos abonatórios.