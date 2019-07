Maduro anuncia exercícios militares em ‘defesa do território venezuelano’

Maduro anuncia exercícios militares em ‘defesa do território venezuelano’

Sputnik

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta sexta-feira (5) que deu a ordem às Forças Armadas Nacionais Bolivarianas para realizar novos exercícios militares, no dia 24 de Julho, para defender as fronteiras do país.

“Eu dei ordens para novos exercícios militares, exercícios militares que serão desenvolvidos em 24 de julho (…) para a defesa do Mar do Caribe, as costas venezuelanas e as fronteiras venezuelanas, especialmente para testar nossos planos de defesa nacional”, disse o presidente.

A declaração foi feita no dia Dia da Independência da Venezuela quando protestos contra e a favor do presidente ocorrem em Caracas e em diversas cidades do país.

As tensões na Venezuela cresceram desde que o líder oposicionista Juan Guaidó se auto declarou presidente do país. Desde então, os EUA e diversos outros países não reconhecem mais Maduro como presidente legítimo do país e vêm aplicando sanções contra a Venezuela.

A Rússia, China e outras nações reconhecem Maduro como líder do país e criticam as sanções impostas pelos EUA.