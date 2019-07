Sorteados os primeiros jogos da Taça da Liga

RTP

Foram sorteadas na cidade do Porto, no Palácio da Bolsa, as duas primeiras fases da Taça da Liga. Assim, quem sair vencedor nas respectivas eliminatórias, a 28 de Julho, passa para a fase de grupos.

Conheça agora os jogos da 1.ª fase

Académica-Farense

Leixões-Cova da Piedade

Casa Pia-Vilafranquense

Oliveirense-Mafra

Penafiel-Académico de Viseu

Covilhã-Varzim

2.ª fase

Feirense-V. Guimarães

Nacional-Chaves

Gil Vicente-Aves

Leixões ou Cova da Piedade-Marítimo

Rio Ave-Oliveirense ou Mafra

Casa Pia ou Vilafranquense-Boavista

V. Setúbal-Moreirense

Paços de Ferreira-Estoril

Penafiel ou Académico de Viseu-Tondela

Belenenses-Santa Clara

Famalicão-Covilhã ou Varzim

Portimonense-Académica ou Farense