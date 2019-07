Reduzem óbitos por malária no Bengo

Sessenta pessoas faleceram vítimas de malária de Janeiro a Junho deste ano, na província do Bengo, uma redução de 40 mortes comparativamente a igual período de 2018, deu a conhecer hoje (sexta-feira), à Angop, a directora do Gabinete provincial da Saúde do Bengo, Victória Cambuanda.

Na base da redução de mortes estão as campanhas de sensibilização sobre a prevenção da doença, eliminação de charcos de águas, focos de lixo e capim em volta das residências.

Victória Cambuanda disse que no período em análise foram registados 24 mil casos de malária, contra os 104 mil 776 casos do ano 1º semestre de 2018.

A doença, prosseguiu, tem sido uma das grandes preocupações das autoridades sanitárias da província, razão pela apelou o envolvimento das administrações municipais, líderes religiosos para a apoiarem na sensibilização para prevenção da doença.

“Houve um compromisso com os administradores municipais no sentido de empenharem-se o máximo para que possamos reduzir o índice de casos nos próximos meses”, ressaltou.

Por outro lado, foram desparasitadas com albendazol e prazinquantel, 44.068 crianças dos zero aos 15 anos de idade durante a campanha de desparasitação que decorreu de 27 a 31 de Maio do corrente ano, nos seis municípios da província.

A campanha, que se realiza duas vezes por ano, tinha como meta a desparasitação de 164 mil 995 crianças, mas foram imunizadas apenas 52 por cento devido a alguns constrangimentos registados nos municípios do Dande e Nambuangongo.

No município de Nambuangongo, devido a presença da doença filariose linfática (elefantíase), o processo de desparasitação voltará acontecer nos próximos dias, para abranger toda população, estimada em mais de 60 mil habitantes.

A filariose linfática (elefantíase) é uma doença parasitária crónica, considerada uma das maiores causas mundiais de incapacidade permanente. Caracteriza-se pelo aumento do volume dos membros inferiores, provocada por filarias, uma lavra que penetra no organismo.